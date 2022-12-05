İran’da ‘ahlak polisi’ muamması: Son durum ne?

İran’da tepkilerin odağındaki ‘ahlak polisi’ biriminin kaldırıldığına dair haberler yayılsa da konuya dair belirsizlik sürüyor.

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Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 60’ı çocuk 448 kişi öldürüldü. Sekiz kişi de idama mahkum edildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre İran’ın Ahlak Polisi Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, bugün verdiği bir röportajda, ‘ahlak polisinin görevinin sona erdiğini’ söyledi. Hanmuhammedi, ‘ahlak polisi’ biriminin kaldırıldığını söylese de denetimlerin ‘daha yeni, daha modern, daha hatasız yöntemlerle’ ve ‘bu alanda geliştirilen teknolojilerin’ kullanılmasıyla yapılması gerektiğini savundu.

Diğer taraftan, Meclis Kültür Komisyonu üyesi Hüseyin Celali’nin Kum kentindeki başörtüsü yanlısı kadınlara seslendiği bir videosu bugün paylaşıldı.

Videoda Celali, “Başörtüsü ve İffet Planı’nın önümüzdeki iki hafta içinde uygulanacağını” söyledi ve “İffet ve tesettürden çekilen İslam Cumhuriyeti’nden çekilir” dedi.

Tartışma nasıl başlamıştı?

Protesto eylemleri devam ederken İran’ın başsavcısı Muhammed Caferi MUntazeri ‘ahlak polisi’nin kaldırıldığını iddia etmiş fakat birçok İranlı aktivist ve protestocu bunun ‘dezenformasyon’ olduğunu söylemişti.

Ancak BBC Farsça Servisi muhabiri Savaş Erdelan ve BBC’den Marita Moloney’in hazırladığı habere göre bu konuda henüz hükümetin diğer kurumlarından destekleyici bir açıklama gelmemiş, yerel medya organlarında, bu sözlerin yanlış yorumlandığı şeklinde değerlendirmeler de yer almıştı.

Montazeri, kendisine ahlak polisinin lağvedilip lağvedilmediği sorulduğunda dini bir konferanstaydı. Montazeri, “Ahlak polisinin yargıyla hiçbir ilgisi yoktur ve kurulduğu yer tarafından kapatılmıştır” dedi. Ama yargının ‘davranışlarla ilgili denetimlerini toplum düzeyinde sürdüreceğini’ eklemişti.

İran’da ahlak polisi bürosu yargıya değil, İçişleri Bakanlığı’na bağlı. Montazeri Cumartesi günü İran parlamentosunda kadınların başörtüsü takmasını zorunlu kılan yasanın görüşüleceğini de söyledi.

İran medyasına göre ‘açıklama çarpıtıldı’

Uluslararası medya kuruluşlarının başsavcı Montazeri’nin sözlerini haber olarak duyurması üzerine İran’da devlet denetimindeki bazı medya kuruluşlarından tepkiler gelmeye başladı.

Devlet denetiminde Arapça yayın yapan El Alem televizyon kanalı “Kimileri başsavcının sözlerini yanlış yöne çekmeye çalışıyor. Muhammed Cafer Montazeri’nin sözlerinden en fazla ahlak polisi devriyelerinin artık yargıya bağlı olmadığı sonucu çıkarılabilir” yorumuna yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Sırbistan’a ziyareti sırasında bu konuda başsavcı Montazeri’nin sözleri sorulduğunda, ne doğruladı ne yalanladı.