İran’da şüpheli biçimde ölmüştü: Yüzlerce kadın Nika’nın ‘saçı’ oldu

Fransız sanatçı JR (Jean René), İran’daki protestolarda ölen 16 yaşındaki Nika Shakarami’nin saçlarını temsil eden yüzlerce kadınla canlı bir enstalasyon gerçekleştirdi.

Fotoğraflar: JR / Instagram

JR, interaktif enstalasyonu, şehrin Manhattan bölgesinde Doğu Nehri’nin ortasındaki Roosevelt Adası’ndaki Four Freedom Parkı’nda yaptı.

Yüzden fazla gönüllü kadın, Nika’nın fotoğrafından oluşturuln yüz imajının arkasına geçerek genç kızın saçı oldu, hareket ederek saçlarını dalgalandırdı. Kadınlar ‘Say Her Name, Mehsa Emini’ (Adını söyle, Mehsa Emini) diye slogan attı.

JR, bu çalışma için Nika’nın ailesiyle bağlantıya geçtiğini, yaptığının aile için büyük anlamı olduğunu söyledi: “Yapabileceklerimiz sınırlı ama dünyanın diğer ucundaki o kadınları düşünüyoruz” dedi.

İran’da 22 yaşındaki Mehsa Emini adlı kadın, ‘başörtüsü kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınmış, salıverildikten kısa süre sonra 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. İranlı kadınlar o günden beri özgürlükleri için mücadele ediyor. Bütün dünyadan destek görüyor.

Nika Shakarami de özgürlük için 20 Eylül’de katıldığı protesto gösterisinde kaybolmuş, 10 gün sonra cesedi bir morgda ortaya çıkmıştı.