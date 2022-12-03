İran’da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı

İran’da Mehsa Emini protestolarına destek veren sanatçılar arasında yer alan İranlı ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı.

Heccar (sağda) / Fotoğraf: Reuters

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 60’ı çocuk 448 kişi öldürüldü. Sekiz kişi de idama mahkum edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Sinema Evi’ne bağlı sanatçıların tutuklanmasından sorumlu takip komitesinin üyesi Mehdi Kuhiyan, ünlü sinema oyuncusu Heccar’ın tutuklandığını duyurdu.

Haberde, Heccar’ın tutuklanma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak doğa aktivisti kimliğiyle de bilinen ve ülkedeki gösterilere destek veren sanatçılar arasında yer alan Heccar geçen ay ‘sosyal medyada belgesiz ve provokatif içerik yayınlanmak’ suçlamasıyla savcılıkta ifade vermişti.

İran’da bazı sinema oyuncuları, ‘ayaklanmaları teşvik etmek ve provokatif sosyal medya paylaşımları yapmak’ gibi gerekçelerle tutuklanmıştı.

İran Sinema Evi’nin konuyla ilgili açıklamasında bazı sinemacılara gözaltı ve tutuklamaların devam etmesi halinde üyelerin greve giderek ülkedeki sinema ve dizi projelerinden çekileceği bildirilmişti.