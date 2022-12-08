BM, İran’daki idamı kınadı: Derhal durdurun

Birleşmiş Milletler (BM), İran’da Mehsa Emini protestolarıyla ilgili idama mahkum edilen 23 yaşındaki gencin cezasının infaz edilmesini kınadı.
AA’nın haberine göre BM’nin yazılı açıklamasında, BM uzmanlarının, İran’daki idam kararlarıyla ilgili endişelere dikkat çektiği belirtildi.
İnfazların keyfi olarak insanları yaşamdan mahrum ettiği vurgulanan açıklamada, BM uzmanlarının 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadığı aktarıldı.
Uzmanlar İran’ı, idam cezalarını kaldırmak için bir moratoryum oluşturmaya çağırdı.
Bu arada BM İnsan Hakları Konseyi idamları derhal durdurmaya çağırdı.
Ne olmuştu?
Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.
Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken yüzlerce kişi de öldü.
İran yargısı, Besic milislerinden birini kasten yaralama suçundan hüküm giyen Muhsin Şikari’nin bu sabah saatlerinde idam edildiği açıklanmıştı. Bu, aylardır devam eden Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idam.