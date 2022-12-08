BM, İran’daki idamı kınadı: Derhal durdurun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı yaşında bir çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi’ hakkında “Kararlar geciktirilmemeli suçlular da en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hiç tereddütüm yok benim ama adil karar verilmeli. Önyargıyla hareket edilmemeli” dedi.