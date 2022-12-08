Mehsa Emini protestolarındaki ilk idamdan sonra sanatçı Saman Yasin de her an idam edilebilir

İran’da Mehsa Emini protestolarına ilişkin ilk idamın gelmesinden sonra gözler haklarında idam kararı verilen tutuklulara çevrildi. Sanatçı Saman Yasin’in de her an idam edilebileceği belirtiliyor.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken yüzlerce kişi de öldü.

İran yargısı, Besic milislerinden birini kasten yaralama suçundan hükûm giyen Muhsin Şikari’nin bu sabah saatlerinde idam edildiği açıklandı. Bu, aylardır devam eden Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idam.

Bu haber, dikkatleri bir anda, şu an tutuklu bulunan ve haklarında idam cezası verilen gençlere çevirdi. Bunlardan biri de Kirmanşanlı 27 yaşındaki Kürt müzisyen ve söz yazarı Saman Yasin.

Mezopotamya Ajansı’ndan Abdurrahman Gök’ün haberine göre Saman Yasin, Tahran’da 2 Ekim’de evine baskın sonucu gözaltına alındı. Ardından Evin Cezaevi’nde bulunan Savcılık Güvenlik Bürosu’na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Faşafuyeh Cezaevi’ne nakledildi. Burada yaklaşık iki hafta tutuklu kaldıktan sonra Tahran’daki Evin Cezaevi’ne geri getirildi.

İşkence altında ifade

29 Ekim’de İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), aralarında Saman Yasin’in de bulunduğu çok sayıda tutuklu için bir mahkeme duruşmasının yapıldığını bildirdi. Aynı gün, devlet medyası tarafından Yasin’in zorla ve işkence altında alındığı açık olan kimi ifadelerine yer verdi. Saman Yasin’in üç gün boyunca üstü açık soğuk bir yerde tutulduğu, aralıksız şiddete maruz kaldığı ve yüksek bir yerden atıldıktan sonra ifade vermeye zorlandığı bildirildi.

Rejim medyası, Kürt sanatçının ‘Allah’a düşmanlık‘ ve ‘ülkenin güvenliğine karşı hareket etmek amacıyla toplanma ve gizli anlaşma’yla suçlandığını bildirdi.

Avukat hakkına engel

Yasin’in avukat hakkı engelleniyor. Ailenin avukatı Muhammed İsmail Beygi konuya dair şunları dedi: “Bugün, (08 Aralık) Saman Yasin’den vekaletname almak için cezaevine gittim, ancak her zamanki gibi dosyanın gizliliği bahanesiyle vekalet almam engellendi. Ne yazık ki, cezası Devrim Mahkemesi’nde verildi ve temyiz için Yüksek Mahkeme’ye gönderildi.”

Beygi, yüksek mahkemeden gelecek kararı beklediklerini duyurdu.