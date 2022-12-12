İran’da, Mehsa Emini protestolarıyla bağlantılı ikinci idam

İran’da, Mehsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan ve yaklaşık üç aydır devam eden hükümet karşıtı protesto dalgasıyla bağlantılı olarak idama mahkum edilen Macid Rıza Rahnavard’ın cezası infaz edildi.

Macid Rıza Rahnavard bu sabah idam edildi. Fotoğraf: Twitter

BBC’nin haberine göre, iki güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunan Rahnavard, Meşhed şehrinde halka açık olarak asıldı.

Protestolarla bağlantılı ilk infaz geçen Perşembe günü Muhsin Şekari’nin idam edilmesiyle gerçekleşmişti. 23 yaşındaki Mahan Saderat adlı bir gencin onaylanan idam cezası ise dün askıya alınmıştı.

İnsan hakları grubu HRANA’ya göre, olaylarda 18 binden fazla kişi tutuklandı, 488 kişi öldü.

Protestolar, 1979 devriminin ardından kurulan İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik bugüne kadarki en ciddi tehdit olarak gösteriliyor.