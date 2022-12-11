İran’da 23 yaşındaki gencin idam cezası durduruldu

İran’da Mehsa Emini gösterileriyle ilgili olarak idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat’ın cezasının askıya alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Şark Gazetesi

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken yüzlerce kişi de öldü. Besic milislerinden birini kasten yaralama suçundan hüküm giyen Muhsin Şikari, önceki günlerde idam edilmişti. Bu, aylardır devam eden Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idamdı.

Bu haber, dikkatleri bir anda, şu an tutuklu bulunan ve haklarında idam cezası verilen gençlere çevirdi. İdama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Saderat adlı bir genç hakkındaki kararın onaylandığı ve kararın infaza gönderildiği haberi insan hakları örgütlerini harekete geçirdi.

Hem insan hakları örgütlerinden hem de kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sonuç verdi.

AA’nın haberine göre Sadrat’tan davacı olan ancak daha sonra şikayetini geri çeken Muhammed Rıza Kanbertaleb, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla konuya dair bilgi verdi.

Kanbertaleb, Sadrat’ın ailesinin çabası ve kamuoyu baskısının sonuç verdiğini ve yargı makamlarının idam kararını askıya aldığını kaydetti. Konuya dair resmi makamlardan henüz açıklama gelmedi.

Sadrat, Tahran Devrim Mahkemesi’nde görülen duruşmalar sonucunda ‘bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak ve başkasına ait bir motosikleti ateşe vermek’ gibi suçlamalardan idama mahkum edilmişti.