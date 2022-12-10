İran’da idama mahkum edilen 23 yaşındaki genç hakkındaki karar infaza gönderildi

İran’daki Mehsa Emini protestoları sırasında ‘kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak’ suçlamasıyla idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Saderat Merni adlı bir genç hakkındaki kararın onaylandığı ve kararın infaza gönderildiği açıklandı.

Fotoğraf: Şark Gazetesi

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 63’ü çocuk en az 458 kişi öldürüldü, 11 kişi idama mahkum edildi.

İran’ın Şark gazetesine konuşan Mahan’ın babası Kazım Saderat Merni, oğlunun idama mahkum edildiği davayla ilgili temyiz sürecinde davacıların şikayetini geri çektiğini ancak buna rağmen kararın infaza gönderildiğine dair davanın avukatlarından biri tarafından bilgilendirildiklerini söyledi.

Baba Merni, şunları dedi: “Cezanın ne zaman infaz edileceğini dahi bilmiyoruz. Bunun bir güvenlik davası olduğunu ve ne yapacağımızı bilmediğimizi söylüyorlar. Mahan, mahkeme oturumunda defalarca bıçağın elinde olmadığını söyledi ama muharebe (İran Ceza Kanunu’nda idam talebiyle yargılanmayı gerektiren suç) cezası verdiler ve şimdi de davanın infaza gönderildiğini söylüyorlar.”

Mahan’ın amcası Şehram Saderat da Mahan hakkındaki kararın Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığına dair bilgilendirildiklerini aktardı.

Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, 15 Kasım’daki haberinde, kimliği açıklanmayan bir göstericinin Tahran Devrim Mahkemesi’nde görülen duruşmalar sonucunda ‘bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak ve başkasına ait bir motosikleti ateşe vermek’ gibi suçlamalardan idama mahkum edildiğini duyurmuştu.

Daha sonra idama mahkum edilen kişinin 23 yaşındaki Mahan Saderat Merni olduğu açıklanmıştı.

Davadaki müştekilerden biri olan Muhammed Rıza Kanbertalib, önceki gün ülke medyasına davadaki ‘tüm davacıların şikayetlerini çektiğini muvafakat beyanında bulunduğunu’ söylemişti.

Bununla birlikte ülke medyasında, Mahan Saderat Merni’nin suçunun ‘muharebe’ olduğu düşünüldüğünde, davacıların muvafakat beyanının ölüm cezası üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı yorumları yapılmıştı.

İran Ceza Kanunu’na göre ‘yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi’l arz)’ ve ‘devlete karşı savaş açmak (muharebe)’ gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.

Ülkede yaklaşık üç aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar altısı Tahran’da beşi de Elburz eyaletinde olmak üzere 11 kişi idama mahkum edilirken Muhsin Şikari adlı gencin cezası 8 Aralık’ta infaz edilmişti.