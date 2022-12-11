İran lideri Ali Hamaney’in rejim karşıtı yeğeni Feride Muradhani’ye üç yıl hapis

İran lideri Ali Hamaney’in 23 Kasım’da tutuklanan yeğeni Feride Muradhani’ye daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesince üç yıla düşürülerek onaylandığı bildirildi.

Görsel: Arşiv

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 63’ü çocuk en az 458 kişi öldürüldü, 11 kişi idama mahkum edildi.

Feride Muradhani’nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, Twitter paylaşımında, müvekkilinin, yargılama yetkisi olmayan ‘din adamları özel mahkemesi’nde yargılandığını ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini aktardı.

Yargılamada, müvekkilini temsil yetkisinin kabul edilmediğini belirten Akasi, avukat olarak itirazının da Muradhani’nin imzasıyla kabul edildiğini ve temyiz mahkemesinin müvekkilinin cezasını üç yıla düşürerek onayladığını duyurdu.

Geçen yıl, İran devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin eşi Farah Pehlevi’nin de bulunduğu sanal bir toplantıya katılan Muradhani, toplantıda Farah Pehlevi’den övgüyle söz etmişti. Muradhani, toplantıdan sonra Ekim 2021’de tutuklanmıştı.

Bu yıl nisanda kefaletle serbest bırakılan Muradhani, Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermesinin ardından, 23 Kasım’da gelen bir mahkeme celbi sonrasında savcılığa gitmiş ve tutuklanmıştı.

Feride Muradhani’nin 23 Kasım’da tutuklanmasının ardından İran rejimini suçlayan bir videosu yayımlanmıştı.

Videoda, rejimi ‘dini ilkelerinin hiçbirine bağlı olmamak, güç kullanmaktan ve mümkün olan her şekilde gücünü korumaktan başka kanun ve kural tanımamak’la suçlayan Muradhani, İranlıların verdikleri özgürlük mücadelesinde ‘yalnız bırakıldığını’ söylemişti.

Muradhani, baskıları nedeniyle İran’a uygulanan yaptırımların etkisiz olduğundan şikayet ederek, Birleşmiş Milletler’in ‘bu açık zulme karşı birkaç kısa ve etkisiz açıklamadan başka bir şey yapmadığını’ söylemişti.