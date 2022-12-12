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Yaramazlara biraz batar!

AB’den İran’a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), İran’a uygulanan yaptırımlar kapsamında, iki listeye toplam 24 kişi ve beş kuruluşu ekledi.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 63’ü çocuk en az 458 kişi öldürüldü, 11 kişi idama mahkum edildi. İki kişinin idamı infaz edildi.


AB, Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından İran’a yeni yaptırım paketini açıkladı.

AB Konseyi’nin yazılı açıklamasında, Mahsa Emini’nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahalelerle ilgili 20 kişi ve bir kuruluşun yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

20 kişi içerisinde, İran ordusu genel komutanı Abdurrahim Musevi ve ona bağlı eyalet komutanları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmadi, İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Direktörü Peyman Cebelli ve yardımcısı Muhsin Burmahani ile bazı muhabirler ve Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmed Hatemi gibi isimler yer alıyor.

Sözü geçen kuruluşun ise IRIB olduğu belirtildi.

Ukrayna’yla ilgili yaptırımlar

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden kişilere yer verilen yaptırım listesine de İran Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Hamid Vahedi’nin de aralarında bulunduğu, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesi ve teslim edilmesinde rolü olan’ toplam dört kişi eklendi.

Aynı listeye İran Devrim Muhafızları Ordusu için İHA’larla ilgili araştırma geliştirme ve üretim işlerini üstlenen dört kuruluş da dahil edildi.

Bakanların toplantısı sürerken, AB, İran’ı, protestolara yapılan müdahale, infaz edilen idam cezaları, cinsiyete dayalı şiddet, yabancı vatandaşlara keyfi gözaltı, Rusya’ya askeri yardımlar, Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırmak, nükleer anlaşmaya varılmasını zorlaştırmak ve Körfez’deki seyrüsefer özgürlüğüne tehdit gibi birçok konuda kınamış, uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yapmıştı.

AB, 17 Ekim’de İranlı 11 kişi ve dört kuruluşa ve 14 Kasım’da 29 kişi ve üç kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

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