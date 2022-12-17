İran’da direnişçileri tedavi eden doktor Ayda Rüstemi işkenceyle öldürüldü

İran’da, Mehsa Emini’nin 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek ölmesinin ardından gösteriler devam ederken, direnişçilere yardım eden doktor Ayda Rüstemi işkence edilip öldürülmüş halde bulundu.

İranlı doktor Ayda Rostami’nin ailesine, işkence görmüş cesedi teslim edildi.

22 yaşındaki Emini’nin ölmesinin ardından protestolar tüm ülkede devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından yaralanan İranlılarsa, gözaltına alınma, işkence görme, yargılanma veya öldürülme korkusuyla hastanelerde tedavi görmekten kaçınıyor.

Yaralılara yardım etmek için hayatlarını tehlikeye atan sağlık görevlileri, protestocuları evlerinde veya başka yerlerde tedavi ediyor. 36 yaşındaki Ayda Rüstemi de o doktorlardan biriydi. 12 Aralık’ta ortadan kayboldu. Bir gün sonra ailesine, kemikleri kırılmış ve vücudu ezilmiş cansız bedeni teslim edildi.

IranWire haber sitesinin verdiği bilgiye göre, Rüstemi, 12 Aralık’ta Ekbatan’da çok sayıda yaralı protestocuyla ilgilendikten sonra bazı tıbbi malzemelerinin bitmek üzere olduğunu fark etti. Eksik malzemeyi almak için bir protestocunun evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yerel bir polis karakolu ertesi gün ailesini arayarak Rüstemi’nin gece araba kazasında öldüğünü bildirdi. Cesedini morgdan almalarını söyledi.

Ancak aileye yakın bir kaynak, “Rüstemi’nin ölüm nedeni araba kazası olamazdı. Araba kullanırken kaza yaptığınızda iki elinizin de kırılması, gövdenizin alt kısmının morarması ve gözünüzün tamamen çıkması mümkün değil” dedi.

Yine aynı kaynağın verdiği bilgiye göre adli tabip ailesine Ayda’nın gerçek ölüm nedenini açıklamaması konusunda emir almıştı. Aile, polisten kendilerine Rüstemi’nin aracını ve trafik kazasının meydana geldiği yeri göstermesini istedi. Ancak bu talepleri geri çevrildi.

Ayda Rüstemi, ailesinin memleketi Gürgan’da toprağa verildi.