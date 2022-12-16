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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan dört dilde İranlılarla dayanışma mesajı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan paylaşılan mesajında İran’daki olaylarda hapsedilen, öldürülen ve idam edilenleri andı.

Selahattin Demirtaş. (Reuters)
Selahattin Demirtaş. (Reuters)

Demirtaş bu mesajı, Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Azerice paylaştı.


Mesaj şöyle: “Halkların özgürlük isteklerini şiddetle, idamla bastırmaya çalışan İran devletini kınıyorum. Hangi şiddet, hangi hapis, hangi ölüm hak ve özgürlük isteğini yok edebilmiş ki?”

İran’da ahlak polisinin gözaltısı sırasında Mehsa Emini’nin hayatını kaybetmesinden sonra başlayan gösteriler devam ederken Demirtaş ve hücre arkadaşı Diyarbakır’ın görevden alınan belediye başkanı Selçuk Mızraklı, İran’daki protestolara destek vermek için saçını kazıtmıştı.

11 kişi hakkında idam kararı var

İran’da 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık üç aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 25 kişinin dava dosyası idam istemiyle mahkemeye gönderildi. Bu kişilerden 11’i hakkında idam kararı verildi.

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

Demirtaş ve Mızraklı, İran’daki protestolara destek için saçını kazıttı

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