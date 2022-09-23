Demirtaş ve Mızraklı, İran’daki protestolara destek için saçını kazıttı

İran’da ahlak polisinin gözaltısı sırasında Mehsa Emini’nin hayatını kaybetmesinden sonra başlayan gösteriler devam ediyor. HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve hücre arkadaşı Diyarbakır’ın görevden alınan belediye başkanı Selçuk Mızraklı, İran’daki protestolara destek vermek için saçını kazıttı.

Fotoğraf: Diken

İran’ın Kürdistan bölgesinden olan 22 yaşındaki Mehsa Emini, geçen hafta Tahran’da ahlak polisleri tarafından tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından başkent Tahran dahil olmak üzere ülke çapında eylemler başlamıştı.

Eylemlerde, kadınlar başörtülerini yakarak veya saçlarını keserek yönetimi protesto ediyordu. Bazı erkek protestocular da saçlarını keserek kadınlara destek veriyor.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medyadan, Demirtaş’ın Mızraklı’yla beraber, İran’daki protestolara destek vermek için saçını kazıttığını duyurdu.

Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar. pic.twitter.com/NllR2Jldtv — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) September 23, 2022

Demirtaş’ın mektubu şöyle: “Saçının teli göründü diye İran ‘ahlak polisi’ tarafından katledilen Mahsa Amini’nin acısını yüreğimizin en derininden hissediyoruz.

Baskı ve zulme karşı direnmek sadece kadınların sorumluluğu değildir. Kadınların cesurca öncülük yaptığı eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek ve İran’da özgürlük için direnen halkın yanında olduğumuzu belirtmek için hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı ile beraber bugün saçımızı kazıttık.

Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun.

Mahsa Amini’ye Allah’tan rahmet ailesine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyor; selamla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyoruz.”