Annenin itirazı karşılık buldu: İran’da idam edilmesi beklenen iki çocuk serbest bırakıldı

İran’da, Mahsa Emini protestolarında gözaltına alınan ve idam edilmesi beklenen 16 yaşındaki Sonya Şerifi ve 15 yaşındaki Emir Hüseyin Rahimi tepkilerin ardından serbest bırakıldı.

Sonya Şerifi ve Emir Hüseyin Rahimi

AA’nın aktardığına göre Tahran’dan yayın yapan ‘Etemad’ gazetesine 14 Aralık’ta konuşan Rahimi’nin annesi İlham Necef, oğlunun protestolar sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığa açtığı ateş nedeniyle vücudunda hala saçmalar olmasına rağmen iki aydır hapiste tutulduğunu söylemişti.

Emir’in ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ifade eden anne, oğlunun serbest bırakılması için belirlenen kefalet ücretinin kendisinin karşılayabileceği miktara düşürülmesini istemişti.

Annenin sözleri başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Etemad gazetesi, Emir’in dün indirimli kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Öte yandan İlam eyaletine bağlı Abdanan kentindeki gösteriler sırasında tutuklanan 16 yaşındaki Sonya Şerifi’nin de muharebe (Allah’a düşmanlık, Allah ve resuluyle savaşmak) gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Ülke medyasında yayımlanan haberlere göre Şerifi de dün gece kefaletle serbest bırakıldı.