İran’ın Cevanrud şehrindeki anma törenine polis saldırısı: 22 yaşındaki bir genç öldürüldü

İran’ın Cevanrud şehrindeki protestolarda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine güvelik güçlerinin saldırısı sonucu Burhan İlyas adlı gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Burhan İlyas’ın evinin önünde toplanan kalabalık. (Görsel: Twitter)

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 64’ü çocuk en az 476 kişi öldürüldü, en az 100 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. İki kişinin idamı infaz edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Kirmanşah eyaletine bağlı Cevanrud kentinde, Mehsa Emini protestolarında hayatını kaybeden yedi kişinin ölümünün 40’ıncı günü nedeniyle düzenlenen anma törenine güvenlik güçleri saldırdı.

Silahların da kullanıldığı müdahale esnasında 22 yaşındaki Burhan İlyas’ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

جمهوری اسلامی در چهلم شهدای #جوانرود یک خانواده دیگر را داغدار کرد.



دقایقی پیش یک جوان در شهر جوانرود به نام #برهان_الیاسی بر اثر اصابت شلیک گلوله جنگی سرکوبگران در این شهر به قتل رسید.



مردم به درستی شعار دادند،

«هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه»



شنبه دهم دی ماه#مهسا_امینی pic.twitter.com/USnipkfeu4 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 31, 2022

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını gösteren görüntülerde, sık sık silah sesleri duyulurken İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ve Hengav İnsan Hakları Örgütü’nün sosyal medya paylaşımlarında yaralananların olduğu kaydedilmişti.

Diğer yandan, sosyal medya kullanıcıları çatışmaların yaşandığı Cevanrud’da internetin kesildiğini öne sürdü.

İki kişi idam edildi

Haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari’nin cezası gözaltına alınmasından 75 gün sonra 8 Aralık’ta, Mecidrıza Rahneverdin’in cezası ise gözaltına alınmasından 23 gün sonra 12 Aralık’ta infaz edildi.

Her ikisinin de avukat seçme hakkından mahrum kalması ve idam kararlarının teamüllerin dışında ivedilikle infaz edilmesi tartışmalara yol açtı.