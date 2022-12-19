Cannes Film Festivali’nden İranlı oyuncu Terane Alidusti’nin gözaltına alınmasına tepki

Cannes Film Festivali komitesi, İranlı oyuncu Terane Alidust’nin idam cezalarına tepki gösterdikten sonra gözaltına alınmasını kınayarak, derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Alidusti’nin 2022’de ‘Leyla’nın Kardeşleri’ filmindeki rolü dolayısıyla Cannes’da olduğu anımsatan komite şu ifadeleri kullandı: “Cannes Film Festivali, (Alidusti’nin) özgürlük ve kadın hakları için yürüttüğü barışçıl mücadelesiyle dayanışma içinde ve ona desteğini sunuyor.”

İranlı oyuncu, Mehsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım’da İnstagram hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Alidusti, Emini’nin ölümünden sonra başlayan ‘protestoları kışkırtmak’, ‘yanlış ve çarpıtılmış içerik yayımlamak’ ve ‘İran karşıtı grupları desteklemek’ suçlamalarıyla 17 Aralık Cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Alidusti, 2016’da en iyi yabancı film Oscar’ı alan ‘Furuşende (Satıcı)’ filmindeki rolü ile dünya çapında üne kavuşmuştu.