İranlı aktris Terane Alidusti ‘protestoları kışkırtmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı

İranlı aktris Terane Alidusti’nin Mehsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan protestoları ‘kışkırttığı’ suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Terane Alidusti’nin protestolara destek için Instagram’dan yayınladığı başörtüsüz fotoğrafı. Elinde tuttuğu kağıtta ‘Jin, Jiyad, Azadi’ (Kadın, Hayat, Özgürlük) diye yazıyor.

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 63’ü çocuk en az 496 kişi öldürüldü, 39 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. İki kişinin idamı infaz edildi.

Konuya ilişkin haber İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim’de yayımlandı.

Habere göre gözaltına alınan aktris Alidusti’ye ‘yanlış ve çarpıtılmış içerik yayımlamak’, ‘isyanları kışkırtmak’ ve ‘İran karşıtı grupları desteklemek’ gibi suçlamalar yöneltildi.

Haberde başka bir bilgi paylaşılmadı.

Terane Alidusti, 2016’da en iyi yabancı film Oscar’ı alan ‘Furuşende (Satıcı)’ filmindeki rolüyle dünya çapında ün kazanmıştı.

İranlı aktris, Mehsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım’da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı. Ünlü aktris, fotoğrafta üzerinde protestolarla özdeşleşen slogan ‘Jin, Jiyad, Azadi’nin (Kadın, Yaşam, Özgürlük) yazılı olduğu bir kağıt tutuyordu.

Gösterilerle bağlantılı olarak Muhsin Şikari adlı gencin idam edilmesine de 8 Aralık’ta Instagram hesabından tepki gösteren Alidusti,“Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır” diye yazmıştı.