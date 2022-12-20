İranlı ünlü yönetmen Asgar Farhadi, oyuncu Terane Alidusti’nin serbest bırakılması için seslendi

İranlı Oscar ve Altın Küre ödüllü film yönetmeni Asgar Farhadi, Mehsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan protestoları ‘kışkırtmak’ gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü oyuncu Terane Alidusti’nin serbest bırakılması için çağrı yayınladı.

Asgar Farhadi ve Terane Alidusti. (Fotoğraflar: Reuters / Instagram)

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 63’ü çocuk en az 496 kişi öldürüldü, 39 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. İki kişinin idamı infaz edildi.

Farhadi, Instagram hesabındaki paylaşımda, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan İranlı film yıldızı Alidusti ile ünlü yönetmen Cafer Penahi ve yapımcı Muhammed Resulof’a destek verdi.

Mesajında, Alidusti’yle dört filmde çalıştığını hatırlatan Farhadi, şunları dedi: “Terane, yurttaşlarının hakkını savunduğu ve haksız mahkeme kararlarına karşı çıktığı için şu an hapiste. Eğer bu suçsa, ülkedeki 10 milyonlarca insan suçludur. Terane’yi destekliyorum. O ve onun gibi, suçları, insanca yaşama isteğinden başka bir şey olmayan iş arkadaşlarım Cafer Penahi, Muhammed Resulof ve diğer tutuklular için özgürlük istiyorum.”

İranlı oyuncu Alidusti, Emini’nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım’da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlayarak direnişle özdeşleşen ‘Jin, Jiyad, Azadi’ (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sloganını paylaşmıştı.

Gösterilerle bağlantılı olarak Muhsin Şikari adlı gencin idam edilmesine de 8 Aralık’ta Instagram hesabından tepki gösteren Alidusti, “Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır” demişti.

Alidusti, ‘protestoları kışkırtmak’ suçlamasıyla 17 Aralık’ta gözaltına alınmıştı.