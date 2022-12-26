İran, protestolara destek veren ünlü futbolcunun eşi ve kızının yurt dışına çıkışını engellemek için uçak indirdi

Mehsa Emini protestolarına destek veren İranlı efsanevi futbolcu Ali Dayi’nin eşi ve kızının Birleşik Arap Emirlikileri (BAE) başkenti Dubai’ye gitmek üzere bindiği uçağın, Tahran’dan kalktıktan bir saat sonra, Kiş Adası’na yönlendirilerek, söz konusu kişilerin indirildiği belirtildi.

Ali Dayi. Fotoğraf: Reuters

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 63’ü çocuk en az 496 kişi öldürüldü, 39 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. İki kişinin idamı infaz edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, ünlü futbolcu, ailesinin uçaktan indirilmesine tepki gösterdi.

Eşi ve kızının Dubai’ye gitmek için yasal yollarla Tahran’dan uçağa bindiklerini fakat uçağın Dubai yolundan dönerek Basra Körfezi’ndeki Kiş Adası’na indiğini aktaran Dayi, eşi ve kızının Kiş’ten Tahran’a dönüşleri için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Yerel basında yer alan tutuklama haberini yalanlayan Dayi, şunları dedi: “Kızım ve eşimi uçaktan indirdikten bir saat sonra kızınız gidebilir dediler. Kızım gitmek istediğinde ise uçağın kapılarının kapalı olduğunu, onun da gidemeyeceğini söylediler.”

Ailesinin birkaç günlüğüne Dubai’ye gidip pazartesi günü dönmeyi planladığını aktaran Dayi, yurt dışına çıkış yasağı olması durumunda, polislerin önceden bunu sistemden göstermesi gerektiğini söyledi.

Böyle bir duruma şaşırdığını söyleyen Dayi, şöyle konuştu: “Gayet yasal bir şekilde pasaport kontrolünden geçip uçağa bindiler. Eşimi ve kızımı indirmek için, Dubai’den o kadar yolcuyu geri getirdiler. Madem bir sorun vardı neden tutuklamadılar. Sorun yoksa neden geri döndürdüler? Bu soruları sormalısınız. Biz cevap alamıyoruz.”

ISNA, adını vermediği bir güvelik yetkilisine dayandırdığı, başka bir haberinde ise futbolcunun eşine, ‘grev çağrısı yaptığı için’ yurt dışı çıkış yasağı uygulandığını aktardı.

Haberde, Dayi’nin eşinin ‘yasa dışı yollarla çıkış yasağını aşarak’ uçağa bindiği, güvenlik birimlerinin durumdan haberdar olduktan sonra ‘yargı makamlarından gerekli izni alarak’ ülkeden çıkmasının engellendiği iddia edildi.

Eylemlere destek vermişti

İran’ın eski efsanevi futbolcularından Ali Dayi’nin restoran ve kuyumcu dükkanı, ‘boykot çağrılarına destek verdiği’ gerekçesiyle 5 Aralık’ta mühürlenmişti.

Dayi, Instagram hesabındaki bir paylaşımda Dünya Kupası’nda FIFA’dan kendisine gelen daveti protestolardan dolayı reddettiğini söylemişti: “FIFA ve Katar Futbol Federasyonunun eşim ve kızlarımla Dünya Kupası’na katılmamız için yaptığı resmi davete, çoğumuzun kendini iyi hissetmediği bugünlerde ülkemde sizlerle birlikte olmak için hayır cevabını verdim.”

İranlı eski futbolcu, gösteriler sırasında da ‘sevdiklerini kaybeden tüm ailelere’ başsağlığı dilediği mesajını, “İran ve İranlılar için aydınlık günler diliyorum” temennisiyle tamamlamıştı.