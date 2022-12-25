İran lideri Ali Hamaney’in tutuklu yeğeni açlık grevine başladı

İran lideri Ali Hamaney’in yeğeni Mahmud Muradhani, üç yıl hapis cezasına çarptırılan insan hakları aktivisti ve rejim karşıtı kardeşi Feride Muradhani’nin açlık grevine başladığını duyurdu.

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Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 63’ü çocuk en az 496 kişi öldürüldü, 39 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. İki kişinin idamı infaz edildi.

Muradhani, Twitter paylaşımında Tahran eyaletinin Veramin şehrindeki Kerçek Cezaevi’nde tutuklu kardeşinin son durumuna dair “Feride Muradhani, tutulduğu yere itiraz ederek Evin Cezaevi’ne nakledilmemesini protesto etmek için açlık grevine başladı” dedi.

Başkent Tahran’daki Evin Cezaevi daha çok ülkedeki siyasi mahkumların bulunduğu hapishane olarak biliniyor. Ülkedeki son protestolar ile ismi duyulmaya başlanan Kerçek Cezaevi’nde tutuklu olan Muradhani de Evin Cezaevi’ne nakledilmek istiyor.

Feride Muradhani, daha önce devam eden davaları nedeniyle Ekim 2021’de tutuklanmış ve bu yıl nisanda kefaletle serbest bırakılmıştı.

Mehsa Emini protestolarına destek vermesinin ardından Muradhani, 23 Kasım’da gelen bir mahkeme celbi sonrası savcılığa gitmiş ve yeniden tutuklanmıştı.

Muradhani’nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, müvekkiline daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesince üç yıla düşürülerek onaylandığını açıklamıştı.