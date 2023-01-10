İran’da bir spor muhabiri protestolara destek verdiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İran’da spor muhabiri İhsan Pirbornaş, Mehsa Emini protestolarına destek verdiği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: Iranwire

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 64’ü çocuk en az 481 kişi öldürüldü, en az 109 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. Dört kişinin idamı infaz edildi.

Pirbornaş’ın eşi Behnaz Mutahharniya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda eşinin durumuna dair bilgi verdi.

Mutahharniya, şunları dedi: “Hapishane doktorunun İhsan’ın hasta olduğu ve hapishanede tutuklu kalmasının uygun olmadığına dair raporuna rağmen, hiçbir suçu olmayan eşim, Sari Devrim Mahkemesi tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 10 yıl yatarı var.”

Rejim muhalifi İranWire haber sitesine göre Pirbornaş, 28 Kasım’da Mazenderan kentinde ‘protestolara katılmak, İran rejimi aleyhine propaganda yapmak ve ulusal güvenliği bozmak’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İran’da yaklaşık dört aydır aralıklarla devam eden Mehsa Emini protestolarında onlarca gazeteci de gözaltına alınmıştı.