IHR: İran’da ölen protestocu sayısı 481’e yükseldi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran’da süren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 481’e yükseldiğini açıkladı.

Görsel: Iranwire

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

IHR’ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, yaşamını yitiren protestoculardan 35’inin kadın, 64 kişininse 18 yaş altı olduğu belirtildi.

AA’nın haberine göre ülkedeki 31 eyaletten 25’ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde olduğu aktarıldı.

Raporda, Sistan-Beluçistan’da 131, Tahran’da 56, Batı Azerbaycan’da 54, Kürdistan’da 53, Mazenderan’da 39, Gilan’da 25, Kirmanşah ve Elborz’da 24, İsfahan’da 14, Huzistan ve Fars’da 12, Rezevi Horasan’da 7, Doğu Azerbaycan’da 4, Zencan, Loristan, Merkezi ve Kazvin’de üçer, Hemedan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, İylam, Erdebil, Buşehr ve Hürmüzgan’da ikişer, Simnan ve Gülistan’da ise birer protestocunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Dört kişi idam edildi

Öte yandan raporda, gözaltına alınanlardan en az 109’unun dava dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği belirtildi.

Gösteriler sonrasında ‘yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak’, ‘devlete karşı savaş açmak’ gibi suçlamalarla idamla yargılananlardan şu ana kadar haklarında ölüm cezası verilen dört kişinin cezası infaz edildi.