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Yaramazlara biraz batar!

Ünlü oyuncudan başörtüsüz fotoğraflı ve ortak sloganlı destek: Kadın, yaşam, özgürlük

Rol aldığı Oscar ödüllü ‘Satıcı‘ filmiyle dünyada ünlenen Taraneh Alidoosti, hükümet karşıtı gösterilere destek vermek için Instagram hesabından başörtüsüz fotoğrafını ve protestoların ortak sloganını paylaştı.

İran’da 22 yaşındaki Mehsa Emini, başörtüsünü ‘kıyafet kurallarına göre takmadığı’ gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınmış, o sırada kötüleşmiş, hayatını kaybetmişti. Emini’nin 13 Eylül’deki ölümünden sonra da İran’da protestolar başlamış, gösteriler ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Dünyadan da ünlü ünsüz çok sayıda kişi İranlı kadınlara destek vermişti.


Olaylar yedinci haftasına girerken, İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti başörtüsüz bir fotoğrafı ve elindeki pankartla protestolara destek verdi. Pankartta, İran’daki protestoların ortak sloganı haline gelen Kürtçe ‘Jin, Jiyad, Azadi’ (Kadın, Yaşam, Özgürlük) yazıyor.

Alidoosti, 7.8 milyon takipçisiyle İran’ın en etkili oyuncularından biri. Protestolarla birlikte ‘ne olursa olsun İran’da kalmaya devam edeceğini’ açıklamış ve öldürülen eylemcilerin ailelerine destek olmak için kariyerine ara vermişti.

BBC’nin haberine göre, yerel insan hakları aktivistleri, eylemlerde en az 328 kişinin öldürüldüğünü ve 15 bine yakın kişinin gözaltına alındığını söylüyor.

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