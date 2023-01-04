İranlı oyuncu Terane Alidusti serbest bırakıldı

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestoları ‘kışkırttığı’ gerekçesiyle gözaltına alınan oyuncu Terane Alidusti, şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı.
Rol aldığı Oscar ödüllü ‘Satıcı’ filmiyle dünyada ünlenen İranlı oyuncu Terane Alidusti, 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan protestolara destek olmak amacıyla sosyal medyada başörtüsüz fotoğrafını yayımlamış, 17 Aralık’ta ‘rejim karşıtı gösterilere destek vermek’, ‘doğru olmayan içerikler paylaşmak’ ve ‘eylemleri kışkırtmak’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Dünyaca ünlü sanatçılar, Alidusti’nin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Alidusti, şartlı tahliyeyle serbest kaldı.
Alidusti’nin serbest bırakıldığını annesi Nadire Hekimullahi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
İranlı oyuncunun avukatı ise sabah saatlerinde, sanatçının ‘senet karşılığı’nda şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağını açıklamıştı.