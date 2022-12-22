Sanatçılardan ortak çağrı: Terane Alidusti derhal serbest bırakılmalı

Aralarında Emma Thompson, Steve McQueen, Ian McKellen, Mark Rylance gibi isimlerin yer aldığı 500’den fazla sanatçı, 17 Aralık’ta gözaltına alınan İranlı oyuncu Terane Alidusti’nin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

(Soldan sağa) Emma Thompson, Ian McKellen, Sepideh Moafi (üstte) ve Mark Rylance

Rol aldığı Oscar ödüllü ‘Satıcı’ filmiyle dünyada ünlenen İranlı oyuncu Terane Alidusti, 17 Aralık’ta Mehsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan protestoları ‘kışkırtmak’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Terane’nin gözaltına alınmasına Cannes Film Festivali komitesi ve İranlı Oscar ve Altın Küre ödüllü film yönetmeni Asgar Farhadi tepki göstermiş, derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Aralarında Emma Thompson, Ken Loach, Steve McQueen, Juliet Stevenson, Mark Rylance, Mark Ruffalo, Mike Leigh, Ian McKellen, David Hare ve Sepideh Moafi’nin de yer aldığı 500’den fazla sanatçı açık bir mektup yayımlayarak İranlı oyuncunun serbest bırakılmasını istedi.

‘Öfkeliyiz’ denilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

“İranlı yetkililer, Terane’yi uluslararası meslektaşlarının dikkatinin dağınık olacağını düşündükleri Noel döneminde tutuklamayı seçtiler. Ama dikkatimiz dağılmıyor. Öfkeliyiz. Terane Alidusti, İran’ın tüm vatandaşları gibi ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarına sahiptir; keyfi tutuklama ve keyfi gözaltıya maruz kalmamalıdır. Kendisiyle dayanışma içinde, derhal serbest bırakılmasını ve sağ salim ailesine dönmesini talep ediyoruz.”