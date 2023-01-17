Eyfel Kulesi, İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün ardından kadınların başlattığı ‘özgürlük’ mücadelesine destek vermek amacıyla aydınlatıldı.

Eyfel Kulesi İranlı kadınlar için aydınlatıldı

Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘başörtüsü takma kurallarına uymadığı’ gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.

Protestolar sırasında kolluk kuvvetleri tarafından çok sayıda kadın öldürüldü ve gözaltına alındı.

Göstericiler idamla yargılanırken, şu ana kadar idama mahkum edilen dört kişinin cezası infaz edildi.

‘Eyfel Kulesi’ İranlı kadınlar için aydınlatıldı

Eyfel Kulesi kadınlar için aydınlıktı

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden olan Eyfel Kulesi de İran’da kadınların başlattığı ‘özgürlük’ mücadelesine destek vermek amacıyla aydınlatıldı.