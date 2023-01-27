ABD’de rejim muhalifi gazeteciye İran destekli cinayet planı: Üç kişiye dava

ABD’de İran İslam Cumhuriyeti rejimine muhalif aktivist ve gazeteci Mesih Alinejad’ı öldürmeyi planlayan üç kişi hakkında dava açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre İran’la bağlantılı bir Doğu Avrupa suç örgütünün parçası oldukları iddia edilen ve gazeteci Mesih Alinejad’ı öldürmeyi planlayan üç kişi, ‘kiralık insan öldürme’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla karşı karşıya.

Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında olayı detaylandırdı.

Üç kişinin yargı önüne çıkarılmayı beklediğini söyleyen Garland, İran’daki kişilerin bir Doğu Avrupa suç örgütü üyesi olan ve İran’la bağları bulunduğu savunulan Rafat Amirov’u cinayet için görevlendirdiğini, Amirov’un da Polad Omarov ve Khalid Mehdiyev’i cinayeti gerçekleştirmesi için yönlendirdiğini savundu.

Mehdiyev’in Temmuz 2022’de Alinejad’ın New York’taki evinin yakınında saldırı silahı ve mühimmatla yakalandığı bilgisini paylaşan Garland, Omarov’un da ABD’ye iade edilmek üzere ‘yabancı ortakların’ nezaretinde bulunduğunu kaydetti.

‘Bu, İran’dan gelen tehdidin Amerika’daki Amerikalılar için ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor’

FBI Direktoru Christopher Wray ise toplantıda sadece son birkaç yıl içinde, İran’la bağlantılı aktörlerin ABD’deki bir çocuk hastanesine fidye yazılımı saldırısı düzenlediğini, eski ABD ulusal güvenlik danışmanı Mike Pompeo’ya ABD topraklarında suikast girişiminde bulunduğunu ve şimdi de bir ABD vatandaşı gazeteciye cinayet planladığını aktardı.

Wray, “Bu, İran’dan gelen tehdidin burada Amerika’daki Amerikalılar için ne kadar ciddi olduğunu göstermiyorsa, daha ne gösterebilir bilmiyorum” diye konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Adalet Bakanlığı’nın iddianamesini şöyle niteledi: “İran Hükümeti tarafından desteklenen, dünyanın her yerindeki İranlıların temel hak ve özgürlüklerini savunan aktivistleri öldürme, işkence etme ve sindirme çabalarının rahatsız edici bir modeli.”

Sullivan, şunları dedi: “Hiç şüphe olmasın ki ABD, İran’ın veya diğer otoriter rejimlerin, ülkemizde yasal olarak yaşayanlara karşı tehdit ve sindirme yoluyla barışçıl muhalefeti bastırma çabalarını ihraç etmesine izin vermeyecektir.”

‘Ölmekten korkmuyorum‘

Alinejad da Twitter’dan paylaştığı videoda kendisinin kiralık cinayet planının kurbanı olduğunu kabul ederek aynı gün, olayla ilgili 12 FBI ajanıyla görüştüğünü ve üç kişinin gözaltına alındığını öğrendiğini yazdı.

Alinejad, “Açıkçası ölmekten korkmuyorum çünkü öldürmenin, asmanın, işkence etmenin, tecavüzün İran’ın DNA’sında olduğunu biliyordum” dedi.

I just learned from 12 FBI agents that the 3 men hired by the Iranian regime to kill me on US soil have been indicted. The Islamic Revolutionary Guards have been conducting these terrorist operations for four decades.

Islamic Republic is ISIS with oil. #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/T9Hbp0iwG3 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 27, 2023

Daha önce de kaçırılmak istendiği öne sürülmüştü

ABD’nin New York kentinde yaşayan İran doğumlu Amerikalı gazeteci Mesih Alinejad’ın, 15 Temmuz 2021’de, İranlı istihbarat ajanları tarafından kaçırılmak istendiği öne sürülmüştü.

New York Federal Mahkemesi’nce açıklanan iddianamede, dört İranlı, Alinejad’ı kaçırmak için komplo kurmakla suçlanmış, sanıkların, Alinejad’ı İran’a gizlice kaçırmak için Brooklyn’deki bir sahil mahallesinden onu askeri tarzda bir sürat teknesiyle Venezuela’ya götürmenin yollarını araştırdığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü suçlamaları reddetmişti.

Mehsa Emini protestoları: En az 55 kişi idam edildi

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak ülkedeki protestolara ve baskılara dair videoları dünyayla paylaşan Alinejad, İran toplumsal muhalefeti için önemli bir figür. Buna Mehsa Emini protestoları dahil.

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 64’ü çocuk en az 488 kişi öldürüldü, en az 107 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. 55 kişinin idamı infaz edildi.