Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’de rejim muhalifi gazeteciye İran destekli cinayet planı: Üç kişiye dava

ABD’de İran İslam Cumhuriyeti rejimine muhalif aktivist ve gazeteci Mesih Alinejad’ı öldürmeyi planlayan üç kişi hakkında dava açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre İran’la bağlantılı bir Doğu Avrupa suç örgütünün parçası oldukları iddia edilen ve gazeteci Mesih Alinejad’ı öldürmeyi planlayan üç kişi, ‘kiralık insan öldürme’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla karşı karşıya.


Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında olayı detaylandırdı.

Üç kişinin yargı önüne çıkarılmayı beklediğini söyleyen Garland, İran’daki kişilerin bir Doğu Avrupa suç örgütü üyesi olan ve İran’la bağları bulunduğu savunulan Rafat Amirov’u cinayet için görevlendirdiğini, Amirov’un da Polad Omarov ve Khalid Mehdiyev’i cinayeti gerçekleştirmesi için yönlendirdiğini savundu.

Mehdiyev’in Temmuz 2022’de Alinejad’ın New York’taki evinin yakınında saldırı silahı ve mühimmatla yakalandığı bilgisini paylaşan Garland, Omarov’un da ABD’ye iade edilmek üzere ‘yabancı ortakların’ nezaretinde bulunduğunu kaydetti.

‘Bu, İran’dan gelen tehdidin Amerika’daki Amerikalılar için ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor’

FBI Direktoru Christopher Wray ise toplantıda sadece son birkaç yıl içinde, İran’la bağlantılı aktörlerin ABD’deki bir çocuk hastanesine fidye yazılımı saldırısı düzenlediğini, eski ABD ulusal güvenlik danışmanı Mike Pompeo’ya ABD topraklarında suikast girişiminde bulunduğunu ve şimdi de bir ABD vatandaşı gazeteciye cinayet planladığını aktardı.

Wray, “Bu, İran’dan gelen tehdidin burada Amerika’daki Amerikalılar için ne kadar ciddi olduğunu göstermiyorsa, daha ne gösterebilir bilmiyorum” diye konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Adalet Bakanlığı’nın iddianamesini şöyle niteledi: “İran Hükümeti tarafından desteklenen, dünyanın her yerindeki İranlıların temel hak ve özgürlüklerini savunan aktivistleri öldürme, işkence etme ve sindirme çabalarının rahatsız edici bir modeli.”

Sullivan, şunları dedi: “Hiç şüphe olmasın ki ABD, İran’ın veya diğer otoriter rejimlerin, ülkemizde yasal olarak yaşayanlara karşı tehdit ve sindirme yoluyla barışçıl muhalefeti bastırma çabalarını ihraç etmesine izin vermeyecektir.”

‘Ölmekten korkmuyorum

Alinejad da Twitter’dan paylaştığı videoda kendisinin kiralık cinayet planının kurbanı olduğunu kabul ederek aynı gün, olayla ilgili 12 FBI ajanıyla görüştüğünü ve üç kişinin gözaltına alındığını öğrendiğini yazdı.

Alinejad, “Açıkçası ölmekten korkmuyorum çünkü öldürmenin, asmanın, işkence etmenin, tecavüzün İran’ın DNA’sında olduğunu biliyordum” dedi.

Daha önce de kaçırılmak istendiği öne sürülmüştü

ABD’nin New York kentinde yaşayan İran doğumlu Amerikalı gazeteci Mesih Alinejad’ın, 15 Temmuz 2021’de, İranlı istihbarat ajanları tarafından kaçırılmak istendiği öne sürülmüştü.

New York Federal Mahkemesi’nce açıklanan iddianamede, dört İranlı, Alinejad’ı kaçırmak için komplo kurmakla suçlanmış, sanıkların, Alinejad’ı İran’a gizlice kaçırmak için Brooklyn’deki bir sahil mahallesinden onu askeri tarzda bir sürat teknesiyle Venezuela’ya götürmenin yollarını araştırdığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü suçlamaları reddetmişti.

Mehsa Emini protestoları: En az 55 kişi idam edildi

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak ülkedeki protestolara ve baskılara dair videoları dünyayla paylaşan Alinejad, İran toplumsal muhalefeti için önemli bir figür. Buna Mehsa Emini protestoları dahil.

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 64’ü çocuk en az 488 kişi öldürüldü, en az 107 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. 55 kişinin idamı infaz edildi.

İran’da eski cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızına 52 ay hapis cezası

Eyfel Kulesi İranlı kadınlar için aydınlatıldı

İran’da eski bakan yardımcısı, casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi

İran’da rejimin baskısı artıyor: Polise ‘başörtüsü ihlallerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi’ talimatı

İran’da bir spor muhabiri protestolara destek verdiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

IHR: İran’da ölen protestocu sayısı 481’e yükseldi

İranlı oyuncu Terane Alidusti serbest bırakıldı

İran’ın Cevanrud şehrindeki anma törenine polis saldırısı: 22 yaşındaki bir genç öldürüldü

IHR: İran’da ölen gösterici sayısı 476’ya yükseldi

İran, protestolara destek veren ünlü futbolcunun eşi ve kızının yurt dışına çıkışını engellemek için uçak indirdi

İran lideri Ali Hamaney’in tutuklu yeğeni açlık grevine başladı

ABD’den İranlı yetkililere yeni yaptırım

İranlı ünlü yönetmen Asgar Farhadi, oyuncu Terane Alidusti’nin serbest bırakılması için seslendi

Cannes Film Festivali’nden İranlı oyuncu Terane Alidusti’nin gözaltına alınmasına tepki

İranlı aktris Terane Alidusti ‘protestoları kışkırtmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı

Ünlü oyuncudan başörtüsüz fotoğraflı ve ortak sloganlı destek: Kadın, yaşam, özgürlük

İran’da direnişçileri tedavi eden doktor Ayda Rüstemi işkenceyle öldürüldü

Annenin itirazı karşılık buldu: İran’da idam edilmesi beklenen iki çocuk serbest bırakıldı

Demirtaş’tan dört dilde İranlılarla dayanışma mesajı

İran 17 yaşındaki Sonya’yı ‘Allah’a düşmanlık’ suçundan idama mahkum etti

AB’den İran’a yeni yaptırımlar

İran’da, Mehsa Emini protestolarıyla bağlantılı ikinci idam

İran lideri Ali Hamaney’in rejim karşıtı yeğeni Feride Muradhani’ye üç yıl hapis

İran’da 23 yaşındaki gencin idam cezası durduruldu

İran’da idama mahkum edilen 23 yaşındaki genç hakkındaki karar infaza gönderildi

BM, İran’daki idamı kınadı: Derhal durdurun

Mehsa Emini protestolarındaki ilk idamdan sonra sanatçı Saman Yasin de her an idam edilebilir

İran’da Mehsa Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idam

İran’da ‘ahlak polisi’ muamması: Son durum ne?

İran’da şüpheli biçimde ölmüştü: Yüzlerce kadın Nika’nın ‘saçı’ oldu

​​​​​​​İran’da rejimden ‘başörtüsüne reform’ hazırlığı

İran’da güvenlik güçleri, milli takımın yenilgisini kutlayan bir kişiyi öldürdü

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü: İran’da ölen gösterici sayısı 448’e yükseldi

İran’da tutuklanan 16 yaşındaki çocuk hapisten çıktıktan sonra intihar etti

‘Rejim aleyhine propaganda’ suçlamasıyla tutuklanan İranlı futbolcu serbest bırakıldı

İranlı futbolcu ‘rejim aleyhine propaganda’ suçlamasıyla tutuklandı

ABD’den üç İranlı yetkiliye yaptırım

IHR: İran’daki protestolarda ölü sayısı 416’ya yükseldi

İran’da, Dünya Kupası’nda İngiltere’yi destekleyen restoran kapatıldı

İranlı futbolcu ve taraftarlardan İngiltere maçında molla rejimi protestosu

İran’ın kaptanı Dünya Kupası’ndan protestoculara destek verdi: Yanlarındayız

İran’ın eski dini lideri Humeyni’nin evinin ateşe verildiği iddia edildi

İran’da silahlı saldırıda öldürülen çocuğun cenazesi rejim karşıtı protestoya dönüştü

İran’daki protestolarda ateş açıldı: En az dört ölü

İran’da Mehsa Emini protestolarında üç kişiye daha idam cezası verildi

Britanya: İran istihbaratı, Britanya vatandaşı İranlıları öldürmeyi denedi

İran’da protestolara katılanlara yönelik yargılamalarda ikinci idam cezası

İran’da protestolara katılan bir göstericiye idam cezası verildi

İran, rejim muhalifleriyle görüşen Macron’u kınadı

Avustralya Basketbol Takımı, İran’daki müsabakaya ‘güvenlik’ gerekçesiyle katılmayacak

İran, İstanbul’daki maratona başörtüsüz katılan milli patencisini kınadı

Plaj futbolunda dünya şampiyonu İran Milli Takımı’nın ‘sessiz protesto’suna cezai işlem

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 304’e yükseldi

İran’ın Haş kentindeki göstericilere saldırı: En az 16 ölü, onlarca yaralı

Gerçeküstü isyan: İranlı sanatçı resimlerinde başrolü saçlara veriyor

Filmmor ‘Damdaki Sinemacılar’la İranlı kadınları selamlıyor

İran’daki bine yakın eylemci halka açık davalarda yargılanacak

İran’da üniversite öğrencileri gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor

İran, Mehsa Emini’nin ölümünü haber yapan iki gazeteciyi CIA ajanlığıyla suçladı

İran’da polis protestoculara ateş açtı: En az bir ölü, 14 yaralı

Mehsa Emini’nin ailesine ev hapsi

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün 40’ıncı gününde protestolar sürüyor

İran’da emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu sekiz yaşındaki çocuk öldü

İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi ev hapsine alınmış: ‘Özür açıklamasına zorlandı’

Sıla yeni klibini İranlı kadınlara ithaf etti: Dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim

İran’ın Tebriz kentinde polis başörtüsü takmayan üç kadını gözaltına almaya çalıştı, halk sokağa indi

Güvenliğinden endişe edilen İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi Tahran’a döndü

Güney Kore’de başörtüsüz yarışan İranlı sporcunun durumundan endişe ediliyor

İran’da rejim yanlısı marşı okumayı reddedince dövülen kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti

İran’da siyasi tutuklamalarla bilinen hapishanede yangın

İran gözaltındaki lise öğrencilerini ‘ıslah’ ediyor: Anti-sosyal karakterlere dönüşmesinler

İran’daki protestolara liseliler de katıldı: Birleşmezsek bizi teker teker öldürecekler

İran’da lise öğrencileri de dersleri boykot edip protesto düzenliyor

İran, kadınların özgürlük mücadelesini ‘terörist eylemler’ olarak nitelendirdi

Mehsa Emini’nin kuzeni: Ölüm tehdidi alıyoruz

İran İnsan Hakları Kurumu: Ölenlerin sayısı 185’e yükseldi

İran devlet televizyonu hacklendi: Mehsa Emini ve öldürülen diğer kadınlar gösterildi

İran Adli Tıp Kurumu’na göre Emini’nin ölümü işkenceden kaynaklanmadı

İranlı kadınlar anlatıyor: Bu son bölüm olmayabilir ama kesinlikle son sezonları!

İstanbul’da ‘Mehsa Emini’ protestosu: Özgür yaşayacağımız dünyayı kuracağız

İran’daki Mehsa Emini protestolarında ölü sayısı sekize çıktı

Taksim’deki Mehsa Emini protestosuna polis müdahalesi: Gözaltılar var

İran’da Mehsa Emini’nin polis gözetiminde ölmesini protesto eden kadınlardan beşi öldürüldü

İran’da Mehsa Emini’nin öldürülmesi protesto ediliyor: 38 yaralı, 13 tutuklama 

‘Ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın ölmüştü: İran’da ülke çapında protestolar

İran’da ‘ahlak polisi’nin gözaltına aldığı kadın öldü

SON HABERLER

Rahim nakli ve arkasından anne olan ikinci hasta bebeğiyle evinde

Türkiye’nin rahim nakli ve arkasından anne olan ikinci hastası Havva Erdem (33) yaklaşık dört ay sonra kucağında bebeğiyle hastaneden evlerine çıktı. Erdem, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 2021’de gerçekleştirilen rahim naklinden sonra tüp bebek tedavisiyle geçtiğimiz eylülde anne de olmuştu.

Vergi borcu yapılandırması paketi Meclis’te

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

‘Jet Fadıl’ hakkında yeniden tutuklama kararı: 6 bin 140 yıla kadar hapsi istendi

‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın, ‘Caprice Gold’ ile ‘Caprice Maldivler’ adlı gayrimenkul projelerinde, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen Akgündüz’ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 bin 140 yıla kadar hapsi istendi.

Akşam Postası / 27 Ocak 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.