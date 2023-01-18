İran’da eski cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızına 52 ay hapis cezası

İran’da eski cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi’nin ‘rejime karşı propaganda’ ve ‘mukaddesata hakaret’ suçlarından toplam 52 ay hapse mahkum edildiği bildirildi.

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Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 64’ü çocuk en az 481 kişi öldürüldü, en az 109 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. Dört kişinin idamı infaz edildi.

İran devlet televizyonuna göre Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İranlı sözcü, Mehsa Emini’nin ölümü sonrasında başlayan protestolada gözaltına alınanların durumuyla ilgili soruya karşılık, “Genel olarak Tahran eyaletindeki son isyanlarda tutuklananların yüzde 98’i şu ana kadar serbest bırakıldı; tüm ülkede de bunun aynı oranlarda olduğu görünüyor” dedi.

Setayeşi, protestolar sırasında ‘göstericileri kışkırttığı’ gerekçesiyle tutuklanan eski cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi hakkındaki davalara dair bir soru üzerine de şunları söyledi:

“Adı geçen kişi iki davada mahkum edildi. Bu davalardan biri rejim aleyhine propaganda faaliyeti suçlaması, diğeri ise mukaddesata hakaret. Sanık ilk davada 15 ay, ikinci davada ise 37 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda ilk davadaki cezasını çekiyor.”

Son yıllarda ülke rejimine karşı sert eleştirileriyle tanınan Faize Haşimi, Ocak 2021’deki bir konuşmasında, ABD’nin İran’a baskılarını desteklediğini açıklamış ve kendi çevresi dahil birçok kesimden tepki almıştı. Haşimi, geçen yıl nisan ayındaki bir konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra ‘şaka’ olduğunu belirttiği Muhammed peygamberle ilgili ifadeleri ve Tahran yönetimine uygulanan yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle Mayıs 2022’de savcılık soruşturma açmıştı.

Faize Haşimi, son olarak 27 Eylül 2022’de başkent Tahran’da Mahsa Emini’nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda ‘göstericileri kışkırttığı’ gerekçesiyle gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Haşimi’nin avukatı Nida Şems, 10 Ocak’ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.