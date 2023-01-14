İran’da eski bakan yardımcısı, casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi

İran, Britanya-İran uyruklu eski savunma bakan yardımcısı Alireza Akbari’yi Britanya için casusluk yaptığı suçlamasıyla idam etti.

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Reuters’ın aktardığına göre, Britanya Dışişleri Bakanı James Cleverly dün, İran’ın hakkında ölüm cezası verilen Akbari’yi idam etmemesi gerektiğini söylemişti. Britanya, ölüm cezasını siyasi amaçlı olarak nitelendirmiş ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İran’sa bugün, Akbari’yi ‘yolsuzluk ve Britanya hükümetinin istihbarat teşkilatı adına casusluk yapmaktan’ idam etti.

İran’a göre Akbari, faaliyetleri sonucunda 1 milyon 805 bin avro, 265 bin sterlin ve 50 bin dolar almış.

BBC Farsça, çarşamba yayınladığı bir ses kaydında Akbari’nin kapsamlı bir işkenceden sonra işlemediği suçları itiraf ettiğini söyledi.

İran devlet medyası perşembe yayınladığı bir videoda, Akbari’nin İran’ın en iyi nükleer bilimcisi Mohsen Fakhrizadeh’in 2020’de Tahran dışında düzenlenen ve yetkililerin o sırada İsrail’i suçladığı bir saldırıda öldürülmesinde rol oynadığını söyledi.

İran devlet medyası sık sık siyasi davalarda şüphelilere ait olduğu iddia edilen itirafları yayınlıyor.