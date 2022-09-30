İran’daki protestolarda 2 bin kişiye gözaltı: Eski milli futbolcu tutuklandı

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mehsa Emini’nin ardından başlayan protestolarda tutuklama dalgası devam ederken, son olarak eski milli futbolcu Hüseyin Mahini ile gazeteci Elahe Muhammedi ‘gösterileri kışkırttıkları’ gerekçesiyle tutuklandı.

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AA’nın İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim’in haberinden aktardığına göre önceki günlerde sosyal medya hesaplarından gösterileri teşvik eden paylaşımlar yapan Persepolis takımının ve milli futbol takımının eski oyuncusu Mahini, adli makamların kararıyla tutuklandı.

İranlı yetkililer, Mahini’nin sosyal medya hesaplarından asılsız söylentiler paylaştığını ve insanları ülke yönetimi aleyhindeki protestolara katılmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.

Emini’nin cenaze törenini haber yapan gazeteci tutuklandı

Öte yandan Emini’nin cenaze töreniyle ilgili haberi yayınlayan gazeteci Elahe Muhammedi’nin de tutuklandığı bildirildi.

Tahran’da tutuklama dalgası

13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen Emini için İran’ın başkenti Tahran’da başlayan ve ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde onlarca kadın öldürüldü.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve ‘kamu güvenliğini tehlikeye atan’ göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, toplam gözaltı sayısının 2 bini bulduğu tahmin ediliyor.

20 gazeteci gözaltına alındı

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi de 27 Eylül’de ‘göstericileri kışkırttığı’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesine göre, protestoların başlangıcından bu yana 20 gazeteci gözaltına alındı. Emini’nin komada olduğu sırada hastaneye giderek durumunu kamuoyuna duyuran Şark gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi de tutuklandı.