Kadın sinemacılardan ‘İranlı kız kardeşlerle’ dayanışma çağrısı

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltında öldürülen Mehsa Emini’nin ardından İran’da ‘özgürlük’ mücadelesi veren kadınlara Türkiye’deki kadın sinemacılar çektikleri videoyla destek verdi.

13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen Emini için İran’ın başkenti Tahran’da başlayan ve ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde onlarca kadın öldürüldü.

İranlı yönetmenler Bahman Ghobadi ve Asghar Farhadi İran’da başlayan protestolara destek çağrısı yapmıştı. Yönetmenlerin çağrısının ardından Türkiye’deki sinemacılar Türkçe, Kürtçe ve İngilizce çağrı içeren bir imza kampanyası başlattılar.

Türk kadın sinemacılar ise İranlı kadınlarla dayanışmak ve yalnız olmadıklarını dünyaya duyurabilmek amacıyla açtıkları Stand with Women of Iran – Turkey isimli Instagram hesabı üzerinden “Bu ayaklanmanın sloganı ‘kadın, yaşam, özgürlük’, özgürlük ve eşitlik için hep bir ağızdan haykırıyoruz” diyerek video yayınladılar.

Aralarında Serra Yılmaz, Ayça Damgacı, Melisa Sözen, Şebnem Hassanisoughi, Devin Özgür Çınar, Canan Ergüder, Aslı İnandık, Füsun Demirel, Belçim Bilgin, Tülin Özen, Selen Uçer, Feri Baycu Güler, Ceylan Özgün Özçelik, Ceren Moray, Elit İşcan, Gizem Bayıksel, Hatice Aslan, Ece Sükan, Nergis Öztürk, Melis Birkan, Nursel Köse, Nur Sürer, Tilbe Saran ve Güliz Sağlam’ın da bulunduğu sinemacılar, meslekleri ne olursa olsun tüm kadınları, İranlı kadınlarla dayanışmak için video çekmeye davet etti:

“Türkiyeli sinemacı kadınlar olarak, İranlı kadınlarla dayanışmak ve yalnız olmadıklarını dünyaya duyurabilmek amacıyla bir araya geldik. Meslekleri ne olursa olsun, tüm kadınları dayanışma videoları çekmeye ve bu videoları ‘@StandwithWomenofIran_Turkey’ hesabını mention’layarak paylaşmaya çağırıyoruz. Böylece hem İran sokaklarında direnen dostlarımıza yalnız olmadıklarını söyleriz, hem de onların seslerinin tüm dünyada duyulmasına katkı sağlayabiliriz.”