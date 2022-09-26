Fatma Yavuz, İran’daki protestolara destek için saçlarını kesti: Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları Allah sizi kahretsin!

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Kürt kadın Mehsa Emini’nin ardından başlayan protestolara ilahiyatçı yazar Fatma Yavuz da saçlarını keserek destek verdi.

13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen Emini için İran’ın başkenti Tahran’da başlayan ve ülke geneline yayılan eylemlere dünyadan da yoğun destek var.

Kadınlar Emini’nin ölümünü ‘saçlarını keserek’ ve ‘başörtülerini yakarak’ protesto ediyor.

Fatma Yavuz da İran’daki protestolara destek vererek, Mehsa Emini için saçlarını kestiği bir videoyu Twitter hesabından “Sevgili kız kardeşim #MahsaAmini, davan davamızdır. Bizim için başını örtme zorunluluğu ile açma zorunluluğu arasında fark yoktur. Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları Allah sizi kahretsin!” sözleriyle paylaştı.

Sevgili kız kardesim #MahsaAmini , davan davamızdır. Bizim için başını örtme zorunluluğu ile açma zorunluluğu arasında fark yoktur. Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları Allah sizi kahretsin ! pic.twitter.com/P1HQqj03wU — Ֆաթմա Եավուզ (@fatmayavuz08) September 25, 2022

‘Kesilmiş saç da mı günah?’

Yavuz’un paylaşımına gelen ‘saçlarının görünmesi günah’ yorumlarına ise “Ha, bir de bu saçların görünmesine takılan olmuş, yahu kesilmiş saç da mı günah, çöp olmuş artık çöp! Nasıl bir kafanız var sizin ya?” diyerek tepki gösterdi.