Musk duyurdu: Starlink, İran’da devrede

Elon Musk, ABD’nin İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlink’i devreye soktu.

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İran’ın Kürdistan bölgesinden olan 22 yaşındaki Mehsa Emini, geçen hafta Tahran’da ahlak polisleri tarafından tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından başkent Tahran dahil olmak üzere ülke çapında eylemler devam ediyor.

Çoğunuğunu kadınların oluşturduğu bazı göstericiler, polislerce öldürülmüştü.

İran’da ABD’nin İranlıların internete erişimini kolaylaştıracak adımının ardından Musk’dan yeni adım geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın konuyla ilgili Twitter paylaşımına yanıt veren Musk, “Starlink’i devreye sokuyoruz” diye yazdı.

Activating Starlink … — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2022

Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, söz konusu genel lisansın İran’da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığı bildirilmişti.

İran’da başlayan gösterilerin ardından hükümetin internet erişimini kısıtladığına işaret edilen açıklamada, ABD’nin İran halkının ‘özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek’ için harekete geçtiği kaydedilmişti.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX’in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor.