ABD, protestolarda şiddet ve taciz sebebiyle İranlı bazı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’daki protestolarda kadınlara şiddet ve tacizle müdahale edildiği gerekçesiyle İran Ahlak Polisi Teşkilatı’nın yanı sıra İran güvenlik kurumlarının bazı üst düzey yöneticilerini yaptırım listesine aldı.

Fotoğraf: Reuters

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yazılı açıklamada, İran Ahlak Polisi Teşkilatı’nın, ‘taciz ve şiddet ile barışçıl protestocuların haklarının ihlali’ nedeniyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Ahlak Polisi, uygunsuz başörtü taktığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünden sorumludur” dendi.

İran Ahlak Polis teşkilatının yanı sıra yaptırım listesine alınanların İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Basij Direniş Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetlerinde olduğu belirtilen açıklamada, Ahlak Polisi Müdürü Muhammed Rostemi Keşmeh Gaçi, İstihbarat ve Güvenlik Bakanı İsmail Katip, Basij Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Salah Abnuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kasım Rezai, Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumars Heydari ve Çarmahal Emniyet Müdürü Manuçer Amanullahi’nin yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Bu yaptırımlar kapsamında ABD vatandaşlarının bu kişilerle herhangi bir ticari ilişki kurması yasaklanırken bu kişilere ait mal varlıkları da ABD tarafından dondurulmuş olacak.