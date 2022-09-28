Sezen Aksu İranlı kadınlar için yazdı: Özgürlük kaç ölüm ister?

Sanatçı Sezen Aksu, İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltında öldürülen Mehsa Emini ve İran’da ‘özgürlük’ mücadelesi veren kadınlar için yazdı.

13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen Emini için İran’ın başkenti Tahran’da başlayan ve ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde onlarca kadın öldürüldü.

Kadınlar Emini’nin ölümünü saçlarını keserek ve başörtülerini yakarak protesto ederken, kadınlara dünyadan yoğun destek var.

Sanatçı Sezen Aksu da Emini ve İranlı kadınlar için bir yazı kaleme aldı. ‘Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir’ diyen Aksu şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum. Acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister? İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mehsa Emini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum…”