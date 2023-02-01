Dans ettikleri için: İranlı çifte toplam 10 yıl hapis cezası

İran’da 20’li yaşlardaki bir çift, sokakta dans ettikleri bir videoyu yayınladıktan sonra toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Görsel: Twitter

BBC’nin haberine göre videoda genç çiftin başkent Tahran’daki Azadi (özgürlük) Kulesi’nin yanında dans ettiği görüntüler yer alıyor.

BBC’ye konuşan bir kaynak, ikilinin videoyu 2 milyon takipçiye sahip Instagram hesaplarında paylaşmalarının ardından gözaltına alındığını söyledi.

21 yaşındaki Astiazh Hakiki ve 22 yaşındaki nişanlısı Emir Muhammed Ahmedi, ‘yolsuzluk ve fuhuşa teşvik etmek, ulusal güvenliğe karşı işbirliği ve düzen aleyhine propaganda yapmak’tan suçlu bulundu.

Toplamı 10 yıl olsa da mahkumiyetlerin her biri için cezanın ne kadar olduğu belirsiz. Onanırsa, cezaları indirimsiz infaz edilecek.

Ülke basınındaki haberlere göre çifte iki yıl sosyal medya kullanma ve ülkeyi terk etme yasağı da verildi.

Astiazh Haqiqi, 21, & fiance Amir Mohammad Ahmadi, 22, were given jail sentences of 10 years total for dancing in the streets in Iran & posting it on social media



They were convicted for "promoting corruption, prostitution & propaganda"



We hope for freedom for all Iranians! pic.twitter.com/qa3sXSwgiB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 31, 2023

Ne olmuştu?

Rejim yetkilileri, Mehsa Emini protestolarıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri kişilere ağır cezalar veriyor.

Başkent Tahran’da ‘başörtüsü takma kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre 64’ü çocuk en az 488 kişi öldürüldü, en az 107 kişi idam cezasına çarptırıldı veya suçlamayla karşı karşıya. 55 kişinin idamı infaz edildi.