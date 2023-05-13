Yenişehir Belediyesi’nde ‘Sinan Ateş’in hatırasını yaşatma’ teklifi MHP’liler tarafından reddedildi

Bursa Yenişehir Belediye Meclisi’nde İYİ Parti’nin Sinan Ateş’in ismini yaşatma hakkındaki önergesi, MHP tarafından reddedildi.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

İYİ Parti, Yenişehir Belediye Meclisi toplantısında Ateş’in hatırasını yaşatmak amacıyla adının bir cadde, park ya da bir sosyal tesise verilmesi için önerge hazırladı ve belediye meclisi toplantısında önergenin değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevkini istedi.

ANKA’nın haberine göre talep MHP’li belediye başkanı Davut Aydın ve meclis üyeleri tarafından kabul edilmedi.

Ne olmuştu?

Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı

Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.

Muhalefet liderleri sık sık Ateş’in hesabını sorma sözü veriyor.