Kılıçdaroğlu Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da öldürülen MHP’ye bağlı eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, bugün Bursa mitinginden önce Ateş’in mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, Emirsultan Mezarlığı’nda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşlik etti.
Ne olmuştu?
Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.
Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.
Muhalefet liderleri sık sık Ateş’in hesabını sorma sözü veriyor.
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