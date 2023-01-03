Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ çıkışı: Saray ve stepnesinden tık yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Saray’ın ve MHP’nin sessizliğe gömüldüğünü söyledi.

Fotoğraf: CHP

Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (Eski Ülkü Ocakları genel başkanı) Sinan Ateş Ankara’nın göbeğinde katledildi. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğini biliyor ve farkındayız. Görevliler işini yapsın diye sesimizi çıkarmıyoruz. Saray’dan tık yok. Stepnesiyse sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmedi. Bu işi geciktiremezler. Gerçek aydınlanana kadar CHP bunun takipçisi olacak.

* Bu ülkenin hapishanelerinde Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Master, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman haksız yere yatıyorlar!

* Devleti bir adama teslim etmek ülkeyi felakete sürükler, geldiğimiz tablo budur. Rüşvet alanlar var. Devlette liyakati yok ettiler. Rüşvetçilerden, uyuşturucu baronlarından bu ülkeyi 2023 seçimlerinden sonra temizleyeceğiz.

* Altı farklı partiyiz ama demokrasi konusunda aynı felsefeyle hareket ediyoruz. Neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz, çalışıyoruz.

* İstanbul’da yeni kumpasın peşindeler. (İmamoğlu davası) Samsun’a sürülen hakimle ilgili soruşturma açılmazsa adalet bakanı da bu kumpasın içindedir. Hakim hangi gerekçeyle sürüldü. Hakime kim “Biz istinafı ayarladık” dedi?

* Ekrem başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyum atarlarsa, bunu diktatörün halkına uğradığı terörizm olarak nitelendireceğiz ve verebileceğimiz her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yaparlarsa kimse Bay Kemal’den daha fazla sabır beklemesin.

* 2023 İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçtiği bir Türkiye olacak.