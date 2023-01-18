Sinan Ateş cinayetine atanan savcı MHP’lilerle ahbap çıktı

Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer, MHP’lilerle ahbap çıktı.

Sinan Ateş cinayetinin savcısı Durdu Özer (solda), MHP’li Eyüp Yıldızlar’la. (Instagram)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyüp Yıldızlar, Ankara Adliye Sarayı’nda Özer’le çekilen fotoğrafını 21 Nisan 2021’de Instagram adresinden paylaşarak şu notu düştü: “Cumhuriye savcımız Durdu Özer beyi makamında ziyaretimiz. Göstermiş olduğu yakın ilgi için teşekkür ederiz.”

Yıldızlar’ın Instagram paylaşımı. Soldaki savcı Özer.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un Twitter’dan yaptığı bir diğer paylaşımda da Özer’in Ağustos 2022’de MHP’li bir ailenin düğününe katıldığı ve nikah şahitliğini yaptığı görülüyor.

Serhat Oğuz’un Twitter paylaşımları.

Durdu Özer’in ayrıca MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve MHP Ankara İl Sekreteri Sinan Gökhan Yavuz’la da fotoğrafı ortaya çıktı. MHP’li Yavuz, bir araya geldiği Özer ile fotoğrafını 2019’da Instagram hesabından paylaşmıştı.

Sinan Gökhan Yavuz’un paylaşımı.

Sinan Ateş cinayeti

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep’in, azmettiriciler için firari tetikçi Eray Özyağcı’yı işaret ettiği öğrenilmişti.