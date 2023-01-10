Soylu’dan ‘Sinan Ateş’ açıklaması: Azmettiren dahil olmak üzere araştırma yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ‘azmettiren dahil olmak üzere bütün araştırmaların yapıldığını’ söyledi, muhalefeti suçladı.

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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep’in, azmettiriciler için firari tetikçi Eray Özyağcı’yı işaret ettiği öğrenilmişti.

24 TV canlı yayınında konuşan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* “Gabar’da ikisi gri kategoride olmak üzere dört terörist etkisiz hale getirildi. Gabar Dağı’nda yedi terörist vardı, dördü gitti şimdi üç kaldı. Cudi Dağı tertemiz.

* Tunceli’de 1600 terörist vardı. Şu anda iki terörist Tunceli hattında var, dört terörist de Erzincan’ın alt bölgesinde var. Toplam altı terörist.

* Doğu’nun makus talihini Tayyip Erdoğan, milletiyle yendi.

* Fetö küresel imparatorluğu, tapınakçıları Türkiye’yi işgal hareketidir. Bunu Tayyip Erdoğan çözdü.

* Güvenlikçi politika eleştirisi yapanlar bunu Amerika’ya söylesin biz değil. Amerika’da polis, durdurduğu şoför hareket ederse silahlı müdahalede bulunuyor.

* Amerika gidiyor da taziye diliyor ya terör örgütüne ağlaya ağlaya, İngilizce bilmediğim için ancak böyle anlatabiliyorum. Bizim içimizdeki Amerikalılara ne diyeceğiz?

* Seçim 18 Haziran’da, 19 Haziran’da bunlar iktidara geldi… Türkiye’yi tahayyül etmenizi istiyorum. Bunların gözüne perde inmiş.

* (Polis intiharları) Bu konuda uzun zamandır çalışma yapıyoruz. Bu konunun çok konuşulmaması lazım. İntihar tetikleyici bir şey.

* (Polislere amir mobbingi) Psikologlar bilir benim bu konu hakkında konuşmam da normal değil. Bütün birimler bu konuda teyakkuz halinde. Bizim çözemeyeceğiz bir mesele yok. Çözeriz.

* Türkiye pasaport rekoru kırdı. Yerli pasaportumuz var. 710 bin yerli ve milli pasaport verdik.

* (Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın Sinan Ateş cinayeti açıklamaları) Siyasetin kendine göre bir ahlakı vardır. Burada bir adli olay ve cinayet var. Devlet, emniyet, adliye yerinde duruyor. Herkes işini yapıyor. 2021 yılında polis bölgesinde bir tane faili meçhul cinayet yok. Jandarma bölgesinde bir tane var. O da sınır ötesinden gelen bir taciz atışından kaynaklanıyor. Türkiye bu konuda tarihinde görmediği bir titizlikle çalışıyor. Bu olay da böyle.

* Siyaset, sosyal medya üzerinden tutuklama yapmaya çalışıyor. Hesaplar üzerinden İsrail’den, Amerika’dan, Fetö’den bunu yapmak istiyor. Olayın azmettireni dahil olmak üzere bütün araştırma yapıldı. Savcılık, hakim bunları tutukladı. Hala yürütülüyor.

* Sayın Bahçeli çok net bir şekilde ifade etti. Organize suç örgütü elebaşlarının peşine takılan bir muhalefetten bahsediyoruz.

* Bir kişi var onu da bulmaya çalışıyoruz. Onu da bulup adalete teslime edeceğiz.