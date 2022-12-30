Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, Ankara’da silahlı saldırıdaya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinan Ateş (Twitter)

AA’nın aktardığına göre eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı. (AA)

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş’in burada hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis, kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.