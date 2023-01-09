Sinan Ateş cinayeti: Şüpheliler, azmettirici için firari tetikçiyi işaret etti

Sinan Ateş cinayetini organize etmekle suçlanan Doğukan Çep’in, azmettiriciler için firari tetikçi Eray Özyağcı’yı işaret ettiği öğrenildi.

Sinan Ateş Ankara’da öldürüldü. (Twitter)

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre kaynaklar, ifadesi alınan hiçbir şüphelinin azmettirene ilişkin bir bilgi vermediğini, bu nedenle talimatı veren kişinin belirlenemediğini söyledi. Kaynaklar, bu noktada firarda olan tetikçi Eray Özyağcı’nın yakalanmasının önemine işaret etti.

Özyağcı’nın kaçırılmasında kilit isim olarak eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş öne çıktı. Kaynaklar Demirbaş’ın olayın hemen ardından değil, bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındığını söyledi. Ankara Emniyeti’ne götürülen Demirbaş’ın şüpheli olarak ifadesi alındı. Demirbaş, cinayetin tetikçisini Ankara’nın Gölbaşı ilçesinden alarak kaçırmakla suçlanıyordu. Suçlamayı kabul etmeyen Demirbaş’ın “Gölbaşı’na gezmeye gitmiştim” dediği öğrenildi.

Polise Demirbaş talimatı

Savcılığın Demirbaş’ı serbest bırakması tartışma yaratmıştı. Bu konuda savcılığa baskı yapıldığı da iddia edilmişti. Ancak kaynaklar, o zaman toplanan delillerin yetersiz olduğu ve Demirbaş’ın suçlanması için olayın tüm boyutlarının araştırılması gerektiğini belirterek, bu nedenle serbest bırakma kararı verildiğini anlattı.

Savcılık, bu karardan sonra polise Demirbaş’ın olaydaki rolünü delilleriyle birlikte araştırma talimatı verdi. Cinayet Büro polisleri, telefon sinyal bilgileri (HTS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Demirbaş’ın cinayet günü nerelerde olduğunu araştırdı. Demirbaş’ın aracıyla Gölbaşı’nda bulunduğu bilgisini teyit eden polisler, iddiaya göre PTS kayıtlarından da aracın şehir dışında bir adrese doğru gittiğini belirledi. İçinde Eray Özyağcı’nın olduğu düşünülen aracın nereye gittiğiyse şimdilik sır gibi saklanıyor.

Soruşturma kapsamında el konulan Demirbaş’ın telefonu üzerindeki teknik inceleme de sürüyor.

Doğukan Çep: Eray bilebilir

Bu arada saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep’in, olaydaki rolünü ‘yardım’ olarak açıkladığı ve “Cinayetin talimatını kimin verdiğini bilmiyorum. Eray Özyağcı, olaydan önce benim Sinan Ateş ile bir meselem var dedi, yardım istedi. Talimatı kimin verdiğini Eray bilebilir” dediği öğrenildi.

Çep, tetikçi Özyağcı’yı Ankara’ya getiren özel harekat polislerinden birini tanıdığını kabul etti. Bu özel harekat polislerinden birinin uyuşturucu kaydı olduğu belirlendi.

Bu arada Doğukan Çep ve Ufuk Köktürk’ün yanı sıra Eray Özyağcı’nın da daha önceki davalarındaki avukatın MHP’li S.Ö. olduğu öğrenildi.

Soruşturmada Ufuk Köktürk ve Tolgahan Demirbaş dışında MHP’li başka bir kişinin şüpheli olmadığı öğrenildi. Demirbaş’ın cinayetten bir gün sonra evine gittiği Olcay Kılavuz’un şimdilik soruşturmada şüpheli konumunda olmadığı bildirildi.