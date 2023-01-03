Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş’in babasına taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından babası Musa Ateş’i arayarak, başsağlığı diledi.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını istiyor.
Gazeteci İsmail Saymaz; Kılıçdaroğlu’nun Sinan Ateş’in babası Musa Ateş’i arayarak, başsağlığı dilediği bilgisini paylaştı.