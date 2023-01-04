MHP’li Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinden dört gün önce Soylu’yu ziyaret etmiş

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın paylaştığı fotoğrafa göre, MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinden dört gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinden gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Fotoğraf: Twitter/Olcay Kılavuz

Uludağ, konuyla ilgili şunları söyledi: ”İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınmalı. Neden mi? Sinan Ateş cinayeti şüphelisi eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş olaydan sonra MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındı. O Olcay Kılavuz, cinayetten 4 gün önce Soylu’yu ziyaret etti.

Cinayet soruşturmasını yürüten polis, Soylu’ya bağlı. Emniyet, Soylu’nun makamından çıkmayan Olcay Kılavuz’un varsa bağlantısını şimdi nasıl bağımsız şekilde araştıracak? Ortada örgütlü bir cinayet şebekesi var. Bunun üzerine ancak sağlam bir irade gidebilir.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınmalı. Neden mi? Sinan Ateş cinayeti şüphelisi eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş olaydan sonra MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı. O Olcay Kılavuz, cinayetten 4 gün önce Soylu'yu ziyaret etti. https://t.co/Bm5MpPgEnY pic.twitter.com/RGEwzvtjhU — Alican Uludağ (@alicanuludag) January 4, 2023

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet soruşturmasının MHP’ye uzandığı iddia ediliyor.