DW: Sinan Ateş cinayeti şüphelisi, MHP’li vekilin evinde gözaltına alındı

DW Türkçe’nin haberine göre eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinden gözaltına alındı.

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Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre cinayet, MHP’ye uzandı. Cinayet sırasında motosikleti kullanan şüpheli Vedat Balkaya gözaltına alındı. Silahı kullanan Eray Özyağcı’ysa yakalanamadı. Bu iki şüpheliyle bağlantılı olduğu belirtilen ‘Dodo’ lakaplı Doğukan Çep de yine firarda.

Soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınanlardan Vedat Balkaya’nın arasında bulunduğu üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi’ne çıkarıldı. Olayla ilgili olarak tam olarak kaç kişinin gözaltına alındığıysa bilinmiyor.

Vekilin evinde gözaltı

Soruşturma kapsamında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Köktürk gözaltına alınmıştı. Cinayetin planlanması aşamasında yer almakla suçlanan Köktürk’ün eşinin hesabından bir cinayet şüphelisinin hesabına para gönderildiği iddia ediliyordu.

Soruşturmada şüpheli olduğu öğrenilen bir diğer isimse eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş oldu. Cinayetin ardından Cinayet Büro polisleri, savcılığın talimatı üzerine Demirbaş’ı gözaltına almak istedi. Ancak Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde olduğu tespit edildi.

Kılavuz, adresin milletvekili evi olduğunu belirterek gözaltı işlemine karşı çıkmak istedi, ancak polisler ısrarcı olunca MHP’li vekil geri adım attı. Gözaltına alınan Demirbaş, bir süre sonra ‘sürpriz’ bir şekilde savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Ancak DW’nin haberine göre Demirbaş, soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde yeniden ifadeye çağrılacak. Cinayet soruşturmasında şüpheli olan Demirbaş’ın cinayetin tetikçilerine Ankara’da yardım etmekle suçlanıyor ve buna ilişkin delillerin de polisin elinde olduğu belirtiliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin yanı sıra Emniyet İstihbarat da cinayet soruşturmasında devreye girdi. Özellikle halen firarda olan tetikçi Özyağcı ile Çep’in yakalanmasına yönelik İstanbul’da birçok adrese baskın düzenlendi. Ancak aramalar sonuçsuz kaldı.

İki polis gözaltında iddiası

Gözaltına alanınlar arasında iki özel harekat polisinin de bulunduğu iddia ediliyor. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı sır gibi saklanırken HTS ve güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sürüyor. Elde edilecek delillere göre yeni gözaltılar yapılması bekleniyor.

İstanbul Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayetinde 35 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Doğukan Çep’in, 2018’den bu yana hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Artvin Hopalı olan Çep firardayken Gürcistan’a kaçtı. Burada bir süre yaşayan Çep’in zaman zaman Batum’dan otomobil getirerek İstanbul’da parçalatarak sattığı öne sürüldü.

Çep’in dört yıl boyunca neden yakalanamadığı sorusu da yanıtsız. Cinayetin diğer şüphelisi olan MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ile Doğukan Çep’in ise yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Sosyal medya hesabından birbirini öven bu isimlerin cezaevinde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.