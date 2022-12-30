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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, Eski Ülkü Ocakları başkanı için başsağlığı diledi; ‘sokak’ mesajı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin paylaştığı mesajda “Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir” dedi.

Fotoğraf: AA

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile bugün Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.


Saldırıda Ateş başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, Bozkurt da omzundan yaralandı.

Ateş için Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir.”

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