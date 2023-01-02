Sinan Ateş, yakınlarına ‘Kalemimi kırdılar’ demiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın yazısına göre, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş öldürülmeden önce yakınlarına “Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler” dedi.

Sinan Ateş (Twitter)

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını istiyor.

Fatih Altaylı, yakınlarıyla görüştüğü Ateş’in sokak ortasında öldürülmesine “Pek şaşıran yok” diyerek şunları yazdı: ”Aslına bakarsanız, Sinan Ateş’in sokak ortasında öldürülmesine pek şaşıran yok. Hatta ‘Kendisi de şaşırmamıştır’ diyor Sinan Ateş’i tanıyanlar. ‘FETÖ iftirası ile lekelenmeye çalışıldığı günlerden bu yana kendisine yönelik bir hamle bekliyordu’ diyorlar.

‘Kimin yaptığına ilişkin bilgi eksiği yok’

Birkaç gün önce geldiği İstanbul’da dostlarıyla buluşmuş. O buluşmada söylediği sözler ilginç. ‘Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler’ demiş Tanıyanlar ‘Bu işle kimin görevlendirildiğini bile biliyordu ama umursamıyordu’ diye anlatıyorlar. Ve Sinan Ateş’in siyasi çevresinde bu işi kimin yaptığına, kimin yaptırdığına ilişkin hiçbir bilgi eksiği yok.

‘Herkes her şeyi biliyor’

Herkes her şeyi biliyor. Ve herkes susmuş bekliyor. Etrafa bakınca eski günlere dönmüşüz gibi hissediyorum. Tek fark artık Renault Torosların üretimden kalkmış olması. Beyaz Torosların yerini galiba motosikletler almış. Boşuna dememişler çağ sana uymuyorsa sen çağa uy diye. Yargısız infazlar da artık çağa uymuş.”