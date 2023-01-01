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Yaramazlara biraz batar!

MHP, Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen yönetim kurulu üyesini listeden çıkardı

MHP, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında ismi geçen Ufuk Köktürk’ü İl Yönetim Kurulu listesinden çıkardı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını istiyor. DW Türkçe’den Alican Uludağ, Twitter hesabından soruşturmaya ilişkin edindiği bilgileri paylaştı.

Uludağ, MHP Yönetim Kurulu üyesi Köktürk’ün de de cinayete ilişkin gözaltına alındığını ve evinde silah bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerinde MHP İstanbul İl Başkanlığı, Köktürk ismini listeden çıkardı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Listesi’nin eski ve yeni hali.

Gazeteci Uludağ, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı

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Akşam Postası / 1 Ocak 2023

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