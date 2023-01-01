Gazeteci Uludağ, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmanın detaylarını paylaştı

Gazeteci Alican Uludağ, öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş hakkında yürütülen soruşturmada, MHP bağlantısı olduğunu iddia etti.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile önceki gün Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhalefet liderleri, hem AKP hem de MHP’nin konuya ilişkin ‘sessizliğine’ dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılmasını istiyor. DW Türkçe’den Alican Uludağ, Twitter hesabından soruşturmaya ilişkin edindiği bilgileri paylaştı.

Gözaltı sayısının beşe çıktığını belirten Uludağ’a göre Cinayet Büro, tetikçilerin İstanbul’dan Ankara’ya geldiklerini belirledi.

Cinayette Eray Özyağcı ve Doğukan Çep isimlerinin öne çıktığını kaydeden Uludağ, Tetiği çektiği öne sürülen Özyağcı’nın henüz yakalanamadığını, motosikleti kullanan Doğukan Çep’inse gözaltına olduğunu söyledi.

‘Doğukan Çep sözde aranıyordu’

İstanbul’dan Suat Kurt adlı bir şüphelinin adının da tespit edildiğini belirten Uludağ, Doğukan Çep’in önemli bir isim olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayeti davasında tutuklu yargılanıyordu. 2015’te tahliye edildi. 2018’de 35 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğukan Çep hakkında cezayla birlikte yakalama kararı da çıkarıldı, ancak yakalanamadı. O günden bugüne sözde firardaydı ancak Sinan Ateş cinayeti için ortaya çıktı. Dün Gülsuyu’nda kullanılan Çep, bugün de Sinan Ateş olayında taşeron yapıldı.

Doğukan Çep ve Eray Özyağcı’nın ise Dado lakaplı Doğukan Yardak’ın kurduğu suç örgütünde yer aldığı iddia ediliyor. Maltepe-Gülsuyu’nda faaliyet gösteren Yardak’ın yurt dışına kaçtığı düşünülüyor. Asıl soru şu, bu kişiler kimin taşeronu?”

‘MHP bağlantısı’ iddiası

Cinayette Ülkü Ocakları/MHP bağlantısı ilk kez tespit edildiğini öne süren Uludağ, buna ilişkin şunları dedi:

“Bu kapsamda eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk gözaltına alındı. Köktürk’ün evinde 1 adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildi. M.Y. adlı şüpheli ise aranıyor.

Ufuk Köktürk’ün adı ‘MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu’ listesinde geçiyor. Ancak yönetimdeki görevine ilişkin ayrıntılı bilgi yok. Köktürk’ün olaydaki rolüne ilişkin de henüz teyitli bilgi bulunmuyor. Olay, MHP teşkilatı içinde başka yöneticilere uzanır mı, şimdilik bilinmiyor.

Cinayetin nedeni konusunda iki önemli tez var. İlki Mersin olayına misilleme. İkincisi, MHP içerisinde Sinan Ateş’in son dönemde İyi Parti’yle temasta olduğu algısı ve bu nedenle kendisine ‘ders’ verilmek istendiği.

Hatta cinayet talimatının Sinan Ateş’in bacaklarından vurulması şeklinde gittiği öne sürülüyor. Ancak ölüm olayının hesapta olmadığı iddiası var. Ancak bu, şüphelilerin daha az ceza almak için bir savunma kurgusu da olabilir.”